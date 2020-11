El 21è Taller d'emprenedors, durant el primer semestre del 2021

El Govern ha aprovat el desenvolupament de la 21a edició del Taller d'emprenedors, que tindrà lloc entre el gener i el juliol del 2021. Així, un any més, el taller es planteja com una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi. Es tracta d'una iniciativa gratuïta adreçada a tots els ciutadans majors de 18 anys que vulguin desenvolupar la seva idea de negoci, amb l'assessorament de professors i tutors en un grup de treball reduït.

Si la situació sanitària ho permet, aquest curs tindrà les mateixes característiques que les darreres edicions, potenciant l'àmbit lligat a la formació dels emprenedors. Entre les sessions formatives, es tractaran àmbits com ara la gestió i direcció de l'empresa; comercial i de màrqueting; sistemes d'informació i tecnologia; o recursos humans. El període d'inscripcions estarà obert del 7 de desembre al 18 de gener i el curs començarà el 21 de gener i fins a l'1 de juliol. La inscripció és gratuïta i s'haurà d'omplir el formulari de la web www.emprenedors.ad. Les sessions tindran lloc tots els dijous entre les 16 i les 19 hores a la Universitat d'Andorra.

En les vint anteriors edicions, hi han passat més de 280 emprenedors, dels quals aproximadament un terç han creat la seva empresa. Amb el pas dels anys, aquesta iniciativa ha evolucionat cap a una formació presencial teoricopràctica per a emprenedors capaços de liderar qualsevol tipus de projecte empresarial. Entre els projectes portats a terme hi ha una gran varietat de temàtiques: des de serveis diversos a través d'Internet, informàtica i xarxes socials, fins a l'organització d'esdeveniments esportius, culturals i activitats d'oci. A més, entre altres, també hi ha hagut projectes sobre una farmàcia, empreses d'enginyeria i industrials, de ciclisme i motociclisme, comunicació, disseny o agricultura i alimentació.