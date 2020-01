Torreño deixa de ser director general de Grandvalira

Grandvalira ha emès aquest dimecres un comunicat on anuncia el relleu d'Alfonso Torreño, de mutu acord amb el consell d'administració, al capdavant de l'estació més gran del sud dels Pirineus. Així doncs, Torreño, després de més d'onze temporades a Grandvalira, primer com a director de màrqueting i posteriorment com a director general de Nevasa, es desvincula del projecte en un moment de la temporada que tanca un excel·lent període nadalenc, amb xifres rècord de facturació i amb l'estació situada a la dotzena posició en el rànquing mundial de vendes, un fet que permet encarar els projectes futurs en una situació òptima.

El comunicat conclou amb un agraïment a Torreño per part de les societats que conformen Grandvalira i li desitgen molt d'èxit en els seus projectes futurs. En l'escrit, a banda, no s'especifica el nom de la persona que ocuparà el càrrec de director general d'ara endavant.