La Trobada Empresarial al Pirineu, en format digital

La 31a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, jornada empresarial que compta amb la col·laboració de Crèdit Andorrà des del 2006, se celebrarà per primera vegada en format virtual i en una sola tarda. La cita està prevista pel pròxim dijous 29 d’octubre, de les 16 a les 19.30 hores. La jornada porta per títol 'Reiniciem l’economia', i serà digital, gratuïta i oberta a tota persona interessada i que s’hagi registrat prèviament.

La Trobada, que s’adapta a la situació generada per la Covid-19, s’organitzarà en diferents conferències i taules rodones en línia que convidaran els assistents al debat, ja que podran fer preguntes i interactuar amb els ponents per tal de conèixer de primera mà com ells han reinventat els seus negocis. Així doncs, els conferenciants posaran en comú els seus coneixements i les seves experiències i capacitats, gràcies a les quals s’estan adaptant amb èxit en un entorn imprevisible i inesperat com és l'actual.

Vicenç Voltes, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha explicat que “donat les actuals circumstàncies i les recomanacions sanitàries, hem decidit celebrar aquesta edició en format 'online' i obrir-la a tothom que vulgui, per tal d’aportar positivitat i optimisme a l’empresariat”.

La Trobada Empresarial al Pirineu estava previst que se celebrés els dies 11 i 12 de juny en format presencial. Degut a la pandèmia, es va posposar per als dies 29 i 30 d’octubre. Per la seva banda, Crèdit Andorrà dona suport a les jornades amb l’objectiu de fomentar els ponts de diàleg i de relacions econòmiques entre Andorra i la zona de Lleida i dels Pirineus.