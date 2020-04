La Trobada Empresarial al Pirineu es reinventa

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha reunit amb el president de l’Associació de la Trobada al Pirineu, Vicenç Voltes, i amb el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida, Paco Cerdà, per a tractar l’afectació de l’emergència sanitària en aquesta cita socioeconòmica que aquest any celebrarà la seva 31a edició.

En el decurs de la reunió telemàtica s’ha coincidit que l’ajornament de la trobada permet un replantejament no només dels continguts, sinó també de la mateixa essència i objectius de l'esdeveniment, perquè la societat està vivint un canvi de model que afectarà tots els estaments de la societat i que té un abast concret en tots els entorns socioeconòmics.

Al respecte, l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha posat de manifest que “la ciutat estarà preparada per adaptar els espais de les conferències de manera que donin resposta a allò que pugui exigir la normativa sanitària a finals d’octubre”. Per la seva part, Cerdà ha felicitat la capacitat de reacció i de reorientació que ja està implementant la trobada tant a nivell de contingut, com a nivell d’adaptació a les normes sanitàries i espais a la capital de l’Alt Urgell. “També cal reorientar inexcusablement les polítiques de promoció econòmica que liderem des de les administracions davant una situació de crisi imprevista i d’excepcionalitat manifesta”, ha afegit Cerdà.