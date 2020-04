Turisme i comerç uneixen esforços pel sector

Els sectors del turisme i el comerç estan treballant, conjuntament amb l'administració pública, amb la voluntat de definir una estratègia que permeti reflotar el sector tan bon punt les circumstàncies actuals ho permetin. Així s'ha concretat aquesta tarda en una reunió convocada per la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) a través de la comissió de turisme i comerç de la patronal. Una trobada telemàtica en la qual han pres part representants del Govern, entre els quals destaca la presència de la ministra de Turisme, Verònica Canals, així com dirigents d'Andorra Turisme, la Unió Hotelera o Ski Andorra.

Segons la CEA, la trobada ha servit per posar en comú les inquietuds del sector i per obrir una via de diàleg entre l'empresariat i l'administració pública. La voluntat és impulsar accions estratègiques encarades a fer de l'actual situació una oportunitat que faci valdre la bona gestió sanitària i la seguretat de cara als visitants.

Al mateix temps, s'ha valorat que "és cabdal" que l' esperit cívic i solidari que està permetent contenir el contagi "ens ajudi a recuperar la normalitat com més aviat millor", i tornar a donar així impuls al consum intern. La CEA posa l'accent en les activitats relacionades amb el comerç i el turisme perquè "representen més del 50% del PIB" i, a més, "es veuen especialment afectades per la crisi econòmica vinculada a la pandèmia de la Covid-19".