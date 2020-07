L'UHA preveu un 70% d'ocupació aquest cap de setmana

Sense comptar els de temporada, la Unió Hotelera d'Andorra calcula que aquest cap de setmana l'ocupació rondarà el 65-70% dels establiments oberts. Per parròquies, la mitjana per als propers dos dies és d'un 26% a Canillo, un 76% a Encamp, un 33% al Pas de la Casa, un 16% a Ordino, un 57% a la Massana, un 58% a Andorra la Vella, un 10% a Sant Julià de Lòria i un 59% a Escaldes-Engordany. Així doncs, la major ocupació se l'emporten els establiments del centre del país, mentre que tant a les entrades de les dues fronteres, com a les parròquies del nord, el percentatge és més baix.



Segons l'entitat, el percentatge real d'aquest proper cap de setmana fixarà la línia pel què queda d'estiu. Doncs la setmana passada la majoria d'hotels acabaven d'obrir portes i moltes de les reserves es van fer a darrera hora. L'UHA també ha difós aquest divendres al migdia les dades d'ocupació reals del cap de setmana passat, del 26 i 27 de juny. Tot i que només hi havia en servei el 20% dels establiments adherits, i que la previsió que va fer l'entitat era del 24%, al final, l'ocupació definitiva va ser del 57%. Precisament, per les reserves de darrera hora.