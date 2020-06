La UHA assegura que hi ha treballadors d'empreses sense deutes amb l'administració que encara no han cobrat els ERTOs

La Unió Hotelera d'Andorra (UHA) mostra el seu desacord amb les declaracions d'aquest dimarts del cap de Govern, Xavier Espot, sobre els pagaments de les suspensions temporals dels contractes de treball, quan va assegurar que els únics que no havien cobrat els ERTOs eren les empreses que tenen deutes amb l'administració i, per tant, els seus treballadors no se'n poden beneficiar. A través d'un comunicat emès aquest dimecres, la UHA explica que coneixen casos d'empreses que no tenen cap deute amb l'administració avui dia i els seus treballadors continuen sense cobrar.

A més, afegeixen que fa dies que intenten esbrinar-ne els motius i de moment no han rebut cap resposta. Per tant, des de la UHA declaren que aquesta situació i les declaracions del cap de Govern provoquen que els treballadors que no han cobrat reclamin directament a les empreses. Per tant, finalment demanen que es resolguin totes les incidències que no tenen relació amb deutes envers l'administració perquè els treballadors puguin cobrar i també que es rectifiquin les declaracions d'aquest dimarts per part del cap de Govern.