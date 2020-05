L'UHA es queixa de no poder acollir grups d'amics als restaurants

Si a partir de dilluns vinent es desconfina tot el país, per què no puc seure amb els meus amics a dinar en un restaurant? Aquesta és la pregunta que es fan des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) després que el Govern hagi establert que només les persones que formen part d'una mateixa família o d'un mateix nucli de convivència podran estar juntes en una mateixa taula d'un establiment. L'organisme ha mostrat el seu desacord respecte a aquesta mesura recollida en el protocol sanitari per a restaurants i asseguren que en l'última reunió que van tenir amb el ministeri de Salut, havien quedat que "a més de família, les persones d'un mateix grup preconstituït també podrien estar juntes". Per grup preconstituït, tant el Govern com el sector hoteler i de la restauració entén aquell grup de persones que són amigues o tenen una relació propera.

Segons ha assegurat a l' ANA Economia el president de l'UHA, Jordi Pujol, "el mateix cap del Govern, Xavier Espot, va assegurar que el país estava suficientment preparat per tornar a la normalitat dilluns vinent. Jo puc anar de la mà d'un amic pel carrer i fins la porta del restaurant, però un cop dins, haig d'asseure'm en una altra taula".

En un comunicat, l'organisme afirma que, "tenint en compte que els ciutadans d’Andorra han estat un exemple en civisme i responsabilitat des de l’inici de la crisi sanitària, no entenem perquè aquests mateixos grups no poden gaudir de la mateixa flexibilitat quant a mesures de distanciament en els nostres establiments".

També lamenten que el distanciament entre taules ja redueix considerablement els aforaments dels bars i restaurants, "i si s'hi suma un altre distanciament entre comensals de la pròpia taula fa que amb els aforaments finals molts establiments no estimin, com ja ho han expressat, que sigui operatiu obrir".



Registre de contactes

Per la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha volgut distingir entre membres d'una mateixa agrupació familiar i ha aclarit que s'entén com a nucli familiar les persones més properes i amb les quals hi ha una interacció com de família. En l'agrupació de familiars es permet fins a un màxim de 15 persones i les agrupacions de més enllà de la unitat familiar estan limitades a 10 persones i aquestes sí que hauran de seguir les mesures de seguretat, com la distància d' 1,5 metres o l'ús de mascareta. Un dels objectius d'aquests grups controlats, és poder tenir un registre dels contactes de les persones per si mai es donés un positiu, es pugui reportar amb qui s'ha estat. En aquesta línia, als restaurants no s'estableix un aforament limitat però sí una distància entre taules i comensals. Aquesta mesura no s'haurà d'aplicar a les persones que són de la mateixa unitat familiar.

Per tant, el titular de Salut ha indicat que els grups no es fan més grans perquè s'ha vist en altres països que als restaurants, com que la gent s'hi està molta estona, el virus es pot propagar ràpid i per tant hi ha un alt risc de contagiar més. "Limitem el nombre de persones per grup per si hi hagués un rebrot, poguéssim controlar ràpidament aquelles persones". Tot i així, Benazet s'ha mostrat optimista en la roda de premsa d'aquest dijous, i ha indicat que aquestes mesures es podran ampliar d'aquí a uns dies.