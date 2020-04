L'USdA demana una mobilització de "caràcter ofensiu" en aquest Primer de Maig

La Unió Sindical d'Andorra ( USdA) ha fet públic aquest dijous el manifest de la jornada del Primer de Maig que se celebra aquest divendres al Principat i arreu del món. "La mobilització ha de tenir un marcat caràcter ofensiu, reivindicant el reconeixement de drets en els tres àmbits elementals, la sanitat, els salaris i les pensions decents, en equilibri amb el nivell de vida del país i l'habitatge de protecció pública a preus protegits; ha de ser una jornada històrica de reivindicacions", afirma el manifest.



El secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, no s'estalvia paraules molt dures dirigides al Govern per la seva política en general i en particular per la vinculada a la crisi sanitària de la Covid-19. "La fal·làcia de l'oasi andorrà ha quedat en evidència, ha fet saltar les alarmes dels poders polític, econòmic i mediàtic. Així s'entenen les mancances socials que té el país", denuncia. "I com a colofó -afegeix- ens inventem els ERTOs a l’andorrana, on les treballadores i treballadors no tenen altre remei que acceptar les condicions o veure’s condemnats a l'acomiadament".



L'USdA considera que "la precarietat laboral i social està cada vegada més estesa i la crisi de la Covid-19 ha evidenciat aquesta situació" i, en aquest sentit, "encara esperem que l'executiu reconegui que les polítiques neoliberals dels governs anteriors emprades durant la crisi del 2009 dificultaran molt més la reactivació econòmica actual. S'abandona les persones a la beneficència en lloc de garantir els seus drets", assegura el sindicat.