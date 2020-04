L'USdA es mostra en contra dels ERTOs i demana al Govern que impliqui els sindicats en el disseny de les mesures econòmiques

La Unió Sindical d'Andorra ( USdA ) ha manifestat la seva rotunda oposició a la suspensió temporal del contracte laboral que planteja la segona llei òmnibus detallada el passat diumenge pel Govern. El líder de l'organització, Gabriel Ubach , creu que els ERTOs "perjudicaran greument l'economia de les treballadores i treballadors del Principat i no ajudarà en res a la posterior recuperació de l'economia del país". En aquest sentit, Ubach recorda que la població ja venia arrossegant el greuge econòmic provocat per la crisi del 2009 i ara, "necessitem una societat forta econòmicament que pugui venir en ajuda de la petita i mitjana empresa i del comerç de proximitat quan sortim de la crisi sanitària i vingui la crisi econòmica; és el peix que es mossega la cua, si no en tenim, no podrem gastar".



D'altra banda, l' USdA també es mostra insatisfeta amb el Govern per haver dissenyat les mesures econòmiques sense tenir en compte els sindicats i posa d'exemple altres països d'Europa on la presència sindical en el marc de la futura crisi econòmica ha estat clau. "Els treballadors europeus afectats per la crisi del coronavirus continuaran rebent fins a un 100% de la seva paga gràcies a les garanties negociades pels sindicats", assegura Ubach . El líder sindical ressalta en el seu comunicat que un estudi de la Confederació Sindical Europea ( ETUC ) demostra que 18 països de la UE, Noruega i el Regne Unit han adoptat algunes mesures per protegir els llocs de treball i els salaris dels treballadors suspesos temporalment o el temps de treball del qual s'ha reduït per la crisi.



Per últim, l'organització també ha volgut recordar que les feines de la llar, dels supermercats i de l'atenció a la gent gran, protagonitzades principalment per dones, són les més vulnerables davant la crisi de la Covid-19. No només perquè en molts casos no se'ls ha facilitat protecció davant el virus, sinó perquè algunes d'aquestes feines són irregulars i no estan contemplades en els paquets de mesures econòmiques plantejades pel Govern.