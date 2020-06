La Unió Hotelera lamenta la interpretació que s'ha fet del seu posicionament sobre els ERTOs

La Unió Hotelera d’Andorra ( UHA) ha emès aquest dijous un comunicat per “matisar” la nota que van emetre dimecres i en què manifestaven que no estaven d’acord amb les manifestacions del cap de Govern, Xavier Espot, afirmant que els treballadors que no havien cobrat un ERTO era perquè l’empresa per a la qual treballava tenia deutes amb l’Estat. Aquest matís arriba després que el ministre portaveu, Eric Jover, també complementés la informació que havia donat Espot afegint que també hi havia casos d’empreses que havien comès algun error a l’hora de facilitar les dades dels treballadors.

Des de la UHA manifesten que “en cap cas” van voler “acusar el cap de Govern de no dir la veritat” i afegeixen que el sentit del comunicat que van emetre era “matisar” les declaracions que havia fet Espot el dia anterior, ja que manifesten que tenen coneixement d’“un determinat nombre d'empreses que no tenen cap deute envers l'administració, els treballadors de les quals, fins a la data, no havien rebut la seva prestació”.

En aquest sentit, detallen que el retard en els pagaments s'ha donat ja sigui per possibles errors en la presentació de les sol·licituds, el no compliments dels requisits formals per accedir als ajuts o també per l'elevat nombre d'expedients presentats.

I afegeixen que després de les declaracions d’Espot es van produir “un important volum de queixes dels assalariats de les empreses del sector per exigir explicacions als seus patrons”. “Per aquest motiu, ben entès queda que la nostra responsabilitat com associació és vetllar pels interessos del nostre sector, els seus treballadors i les seves famílies, i per això vam emetre la nota de premsa tramesa, de la qual lamenten les interpretacions que s'han fet per part d'alguns mitjans”; manifesten, alhora que expressen el seu suport al Govern, amb qui manifesten que hi ha hagut una “comunicació fluida” durant la crisi.