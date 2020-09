La Unió Hotelera preveu que alguns hotels hauran de tancar durant la tardor

La Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) ha augurat aquest dijous en roda de premsa que alguns hotels que durant l'estiu han pogut obrir hauran de tancar durant la tardor, perquè els dos mesos i mig que queden fins a la campanya d'hivern "seran molt complicats" ja que "el segment de grups ha desaparegut", segons han afirmat en compareixença conjunta el director i el president de la patronal hotelera, Jordi Pujol i Carles Ramos. Cal recordar que durant l'estiu un 20% dels hotels ja han estat tancats i, de moment, durant la tardor tampoc obriran i de cara a l'hivern ara mateix és una incògnita. "Esperem que cap hotel hagi de tancar definitivament al final de la pandèmia", han afirmat.

A més, la UHA ha demanat al Govern l'ampliació dels ERTOs fins el mes de març (de moment acaben el 31 de desembre), perquè "estem en un escenari d'incertesa" del que pot passar a l'hivern, tot i que "tant de bo no calgui" fer-los servir fins a aquesta data. "Tenim la certesa que no serà un hivern normal, serà dolent perquè quedaran moltes places lliures d'hotel per vendre, tot i que al mateix temps és incert fer una previsió fiable", han afirmat. Pujol i Ramos han explicat que tenen previst reunir-se amb els camps de neu per planificar la temporada i que no faran una campanya d'atracció turística perquè no disposen dels mitjans necessaris.

Pel que fa a les dades de l'estiu, l'ocupació hotelera real del mes d'agost ha estat del 61%, un 76% si tenim en compte només el 80 per cent dels hotels que han pogut obrir. Quant al mes de juliol, l'ocupació real ha estat del 33%, un 42% pel que fa als establiments que han obert. "Al final les dades han estat millor del que esperàvem, però no és per estar contents, ja que comparat amb els anys anteriors ha estat un desastre", han afirmat. "Potser algun hotel que no ha obert –han afegit–, si ho hagués fet potser no se n'hauria penedit, però cada empresari sap com està el seu negoci".