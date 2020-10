Vall Banc renova el seu compromís amb la Federació Andorrana de Rugbi

Vall Banc segueix apostant per la formació en l'esport i aquest dijous ha fet oficial la renovació del conveni de patrocini amb la Federació Andorrana de Rugbi (FAR). Per segon any consecutiu, l'entitat financera es posa al costat dels joves que volen créixer fent aquest esport "amb tanta tradició al país", tal com ha explicat el director de l'àrea de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín, i referma el seu compromís amb la FAR. Martín ha assegurat que "pocs esports col·lectius han portat el nom d'Andorra tan amunt com ho ha fet el rugbi". L'acord de Vall Banc amb la federació permetrà a més d'un centenar de nens i nenes d'entre sis i catorze anys seguir practicant aquest esport amb tota l'equipació assegurada.

"A Vall Banc estem molt contents de donar suport a l'escola de rugbi perquè té uns valors que compartim molt a la nostra entitat, com el treball en equip, la disciplina, la col·laboració i el respecte", ha refermat Martín durant l'acte que ha escenificat l'acord. Per la seva banda, el president de la Federació Andorrana de Rugbi, David Ferré, ha agraït la renovació de Vall Banc afirmant que "tenim la sort de comptar amb ells en uns moments com aquests, i és gràcies a ells que podem formar la base".

Actualment l'escola de rugbi compta amb un nombre d'entre 80 i 120 joves que s'estan formant en aquest esport. Ferré ha afegit que se senten orgullosos de dur el nom de Vall Banc a la samarreta, ja que "sabem que més enllà d'un objectiu comercial, l'entitat col·labora amb nosaltres perquè se sent alineada amb els nostres valors".