Vall Banc incorpora Sergi Martín com a director de l'àrea de Negoci

Vall Banc incorpora Sergi Martín com a nou director de l’àrea de Negoci, subjecte que l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) atorgui la corresponent autorització prèvia, per liderar el procés de creixement del banc i seguir desenvolupant el seu pla estratègic que té com a objectiu "esdevenir un referent de qualitat en serveis de 'wealth management'".

“Assumir aquest càrrec a Vall Banc suposa un repte que afronto amb gran il·lusió”, ha manifestat Martín, que valora aquesta nova etapa com “un projecte motivador i diferencial a la plaça andorrana”.

Martín és graduat en business administration i MBA per ESADE, compta amb el títol CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst) i ha realitzat cursos d’especialització a Harvard. El directiu acumula, a més, una àmplia trajectòria professional en la qual ha tingut diverses posicions i responsabilitats en el sector financer del país, ocupant un dels màxims càrrecs directius a Crèdit Andorrà, en l’àrea d’asset management i mercats de capitals i en la seva última etapa, com assessor financer independent, és cofundador d’Altment Capital Partners. Així, Martín és un expert reconegut en el sector de les inversions financeres i el desenvolupament estratègic de productes i serveis financers.

El responsable fins ara de l’àrea de Negoci, després de gairebé quatre anys, Gerard Albà, deixa el banc per dirigir un altre projecte personal, tal com informen des de l'entitat.

El CEO de Vall Banc, José Luis Dorado, ha volgut valorar i agrair la tasca d’Albà durant aquests anys "qui amb la seva contribució professional i dedicació personal ha estat un valor important per assolir els nivells de creixement del banc". D’altra banda, Dorado es felicita de la incorporació de Martin qui "seguirà impulsant el pla de desenvolupament estratègic de l’entitat, en els propers anys, centrant-se especialment en l’àrea de negoci".