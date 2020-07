Vall Banc entrega els xecs a quatre associacions solidàries del país

Per segon any consecutiu Vall Banc ha entregat a diverses associacions solidàries del país un important donatiu, que ha estat possible gràcies als beneficis del fons social d’inversió ‘ Return & Conscience’. En aquest sentit, el director general de negoci de Vall Banc, Gerard Albà, ha reconegut que aquesta iniciativa té un doble retorn, ja que “donem servei i rendibilitat als nostres clients, que són estalviadors i inversos, i alhora ens permet donar aquest any la quantitat de 12.560 euros, fent que tinguem un impacte local”.

Les agrupacions beneficiades són l’ Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), amb qui Vall Banc porta una llarga col·laboració, l’ Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (Atida), l’ Associació de Persones amb Diversitat Funcional d'Andorra (Amida) i l’ Associació de Diabètics d’Andorra (Adba). Tots ells han agraït l’esforç de l’entitat financera per donar suport a les seves iniciatives i han detallat a què destinaran els fons entregats. El president d’Assandca, Josep Saravia, ha explicat que el donatiu “permet poder realitzar activitats noves que no estaven previstes, com per exemple unes classes de yoga que faran a l’estiu”. A més, Saravia ha detallat que els diners faran possible engegar una iniciativa que tenien amb l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar amb les despeses a les famílies andorranes que tenen nens amb càncer i que s’han de desplaçar a l’estranger per fer el seu tractament. “Era un projecte que burocràticament es va veure aturat per culpa de la pandèmia i que podrem posar en marxa gràcies a aquesta aportació de Vall Banc”, ha remarcat.

Per la seva banda, altres entitats com l’Associació de Diabètics d’Andorra han expressat la seva voluntat de destinar el xec R&C a pagar el personal que ha d’acompanyar els nens diabètics quan van d’excursió, a esquiar o de colònies, “ja que és una opció que les escoles no donen a les famílies amb aquesta problemàtica”.

El fons Return & Conscience ofereix la possibilitat de participar en una inversió, amb la cessió del 80% de la comissió de gestió del fons a les entitats solidàries andorranes amb les quals col·labora Vall Banc. L’any passat, l’entitat va recollir 21.418 euros, que es van destinar també a diversos projectes socials.