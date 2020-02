Vall Banc tanca l'exercici 2019 amb uns beneficis de 2 milions d'euros

L'entitat financera Vall Banc ha tancat l’exercici 2019 amb un resultat positiu de 2 milions d’euros de beneficis, en línia amb els resultats de l’any anterior, un cop normalitzada tota l’operativa relativa a Credit Suisse, aconseguint consolidar la rendibilitat i augmentar el volum d’actius gestionats dels clients. Els recursos de clients de l’entitat van assolir més de 2.000 milions d’euros, fet que representa un 6,6% més que l’any 2018. Vall Banc va concloure l’exercici 2019 amb una solvència del 21% i una ràtio de liquiditat destacada que se situa en el 421%. En aquest sentit, els actius líquids assoleixen els 517 milions d’euros. Gerard Albà, director general de Negoci de Vall Banc, valora aquestes dades com "una mostra de la solidesa del banc", i ha explicat que un cop "normalitzada l’operativa de Credit Suisse, a l’entitat hem aconseguit consolidar els resultats i el volum de clients. El servei Wealth, que representa la majoria del nostre volum d’actius sota gestió, continua creixent".

Pel que fa als actius dels clients Wealth de Vall Banc, van augmentar l’any passat un 10%. Aquest segment representa la majoria del volum de clients de l’entitat. La projecció de creixement en el servei de gestió de patrimonis, amb enfocament 'boutique', consolida Vall Banc com un referent al Principat. El director general de l’entitat, José Luis Dorado, destaca que "amb aquests resultats Vall Banc demostra que té una posició de solidesa financera, i des d’aquest escenari continuem invertint en els serveis de Wealth Management tant en l’àmbit andorrà com valorant prudentment l’expansió en els mercats internacionals". Cal recordar que l’any passat Vall Banc va adquirir la plataforma Aladdin Wealth, desenvolupada per BlackRock, la gestora d’inversions més gran a escala global. Es tracta d’una eina potent i exclusiva per poder dissenyar i construir una cartera eficient, adaptada a la tolerància al risc del client i als seus objectius d’inversió.

El balanç del 2019 també destaca la continuïtat del compromís social de Vall Banc amb entitats del país. Així doncs, durant l’any passat el banc va continuar enfortint la relació amb l’Associació Andorrana contra el Càncer ( Assandca) i amb altres associacions socials com la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. A més, Vall Banc va donar suport a entitats esportives com el Futbol Club Santa Coloma i l’Escola de Formació de Rugbi, així com al jove talent de 'telemark' Ian Rodríguez. L’entitat aposta per la salut i l’esport, però també per l’educació, i per aquest motiu participa en projectes com el Misti, una iniciativa del Govern d’Andorra i de l’Institut de Tecnologia de Massachussetts.