Vall Banc obre les línies de finançament per les ajudes a autònoms i PIMES

Vall Banc, ha informat, a través d'un comunicat, que té enllestits els procediments per l'obertura de les línies de finançament per a treballadors autònoms i per a les petites i mitjanes empreses que tenen necessitat de liquiditat a conseqüència de la crisi. La iniciativa respon a l’aplicació d’una de les mesures que determina la recent aprovada llei òmnibus, presentada pel Govern i aprovada pel Consell General. L’import d’aquestes línies de finançament és de 130 milions d’euros: 60 milions destinats a ajudes per les despeses de funcionament, i 70 milions més destinats a ajudes per fer front al pagament de quotes de préstecs i hipoteques de les empreses i negocis.

Així, les empreses i autònoms interessats, que complexin els requisits establerts al Decret aprovat el 24-03-2020 i hagin obtingut l’aprovació per part de la Comissió Tècnica creada pel Govern a tal efecte, podran contactar amb l’entitat designada a la resolució administrativa per tal informar-se del procediment a seguir per la formalització del finançament.

Des de l'entitat recorden que en aplicació de les mesures excepcionals establertes en la situació actual d’emergència, Vall Banc continua oferint els seus serveis, preferentment de manera telemàtica, i també a través de l’oficina del C/Unió , seguint les recomanacions i mesures de confinament que les autoritats han demanat. D’aquesta manera, l’activitat diària es manté i s'ofereixen tots el mitjans posssibles per garantir la qualitat del servei.

Des del banc es prenen aquestes mesures amb l’objectiu de protegir l’equip, així com els clients, proveïdors i partners, i aconseguir frenar entre tots l’expansió del virus. Per aquest motiu, s’ha decidit també posposar totes aquelles activitats públiques i les reunions presencials mentre es mantingui la situació d’emergència actual.