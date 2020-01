Vallbanc referma el seu compromís amb la lluita contra el càncer

L'entitat financera Vall Banc ha renovat aquest dimecres el conveni de col·laboració amb l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que es va iniciar el 2017 i que preveu una aportació per part de Vall Banc de 17.500 euros per tal que l'associació pugui desenvolupar el seu pla anual d'activitats. La formalització de l'acord ha tingut lloc a la seu central del banc, a l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany, i ha comptat amb la presència del conseller delegat i director general de l'entitat, José Luís Dorado; el director general de negocis de Vall Banc, Gerard Albà, i del president d'Assandca, Josep Saravia.

Dorado ha explicat que des de Vall Banc "donarem suport en tot el que faci falta per aquesta causa", referint-se en aquest sentit a la lluita contra el càncer. En el mateix sentit, des de l'entitat s'han mostrat satisfets de com està funcionant fins ara la col·laboració amb Assandca, esperant, tal com ha anunciat Dorado, que en un futur "es produeixin futures renovacions". Per la seva banda, Saravia ha agraït a l'entitat i als seus directius el compromís amb la causa, i ha anunciat que aquesta aportació "ajudarà a complir els objectius que ens hem proposat per aquest 2020".

Vall Banc manté amb aquesta acció la línia estratègica d'ajudar i donar suport a les associacions sense ànim de lucre com a via de foment de valors solidaris. El banc col·labora actualment amb entitats com l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, amb el concert de Nadal del Cor de Petits Cantors, i en projectes solidaris com la 'Ciutat Amable', realitzat per l'associació Amida, gràcies al fons socialment responsable 'Return and Conscience'.