Venda amb opció a recompra de FEDA i Andorra Telecom, proposta per a reactivar l'economia

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha fet entrega al Govern d'un pla d'actuació que conté un seguit de mesures encaminades a reactivar l'economia interna i pal·liar així els efectes que el SARS-CoV-2 ha deixat al seu pas. L'entitat assenyala com a indispensable dissenyar un pla macroeconòmic i fiscal de la mà d'algun expert de primer nivell que reculli, entre d'altres, la proposta d'analitzar la venda amb opció de recompra d'empreses de capital públic del país, com són FEDA i Andorra Telecom. Es tracta, per tant, d'una demanda que en reiterades ocasions s'ha presentat a l'executiu però que, fins a la data, no es contempla executar. Així ho han manifestat al llarg de les darreres setmanes el ministre portaveu, Eric Jover, i el cap de Govern, Xavier Espot.

En aquest capítol macroeconòmic i fiscal, l'EFA també planteja quantificar el cost econòmic que la crisi ha suposat per a l'administració al llarg del 2020 i també durant el 2021, així com prospeccionar línies de finançament internacional. En aquest cas, l'executiu ha reiterat que els darrers mesos ja s'ha estat treballant, i es treballa, en la cerca de finançament gràcies a la probable adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) prevista per a finals d'any i es mantenen també converses amb el Banc de Desenvolupament Europeu. Les propostes de l'entitat també demanen avaluar quines despeses corrents prescindibles es poden reduir; no retallar de forma sistemàtica les partides d'inversió pública previstes; ajudar al mercat a depurar les empreses que no siguin rendibles, i com a nota important, mantenir el model i el nivell de pressió fiscal actual al Principat.

En l'àmbit institucional, l'EFA veu amb bons ulls la creació d'una Taula per la dinamització que permetés monitorar la presa de decisions, els resultats i fixar un full de ruta de prioritats. Així mateix, seguint amb les propostes que de manera reiterada ja ha anat presentant l'entitat, es recorda la importància de potenciar les relacions econòmiques bilaterals amb països de fora de la Unió Europea, proactivitat institucional per a buscar inversió estrangera amb efectes multiplicadors i establir un nou entorn normatiu simplificant tràmits, càrregues normatives, administratives i bancàries amb l'objectiu d'agilitzar els processos d'inversió.

A més a més, seria necessari crear acords per apropar inversió estrangera i capturar projectes estratègics que permetin la diversificació econòmica. En aquest sentit, el titular d'Economia, Jordi Gallardo, ja va anunciar aquest dimecres que el Govern apostarà pels esports electrònics per tal de contribuir a aquesta diversificació i que, a més, esdevé un sector en creixement i un reclam per als països de l'entorn a l'hora d'organitzar competicions internacionals.

Per últim, l'EFA també destaca com a essencial modificar la llei de societats anònimes per a flexibilitzar els processos d'adquisició, reforçar el model de residències passives impulsant un programa de captació patrimonial, i aprofitar la flexibilitat legislativa per a millorar els indicadors d'inversió quantitatius i qualitatius. Tot plegat, segons l'entitat, ha d'anar acompanyat d'una plena digitalització de les administracions, un aspecte pel qual també es treballa des de fa temps.