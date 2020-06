Vendes espectaculars i terrasses "a tope"

“Mitja hora abans d’obrir ja hi havia gent esperant per poder seure a la terrassa”. Amb aquest panorama han començat la primera setmana de reobertura els bars i restaurants del país. Ana Cerezo, gerent d’un restaurant de tapes del Centre Històric d’Andorra la Vella, assegurava que aquest dilluns va treballar amb tanta intensitat “com ho faig durant la festa major. Estava a tope” i espera que aquest dimarts, el ritme segueixi igual, “amb gent que ha vingut al matí i ha repetit a la tarda”. En Bars i restaurants d’altres parròquies, hi havia tanta gent com a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

I no només els locals dedicats a la restauració feien goig, també les botigues feien un balanç positiu. “Les vendes aquest dilluns van ser espectaculars, especialment a les seccions de roba i tecnologia”, comentava Ivan Armengod, director Pyrénées i adjunt a la direcció general del grup. Els grans magatzems van registrar dilluns una gran afluència de gent durant al matí, tot i que la pluja va frenar lleugerament l’activitat a la tarda. “Ha estat un dia fantàstic”, afirmava Armengod. Pel que fa als comerços més especialitzats, o enfocats al turisme, no van tenir tanta feina, però van obrir igualment i “van treballar bé”, puntualitzaven.

Més de 3.000 vehicles al Pas de la Casa

Finalment van ser 3.300 vehicles francesos els que van creuar la frontera el primer dia que s’obria el pas francoandorrà. Aquest dimarts, el govern francès aixeca la limitació de mobilitat d’un radi de 100 quilòmetres amb Andorra i els comerciants del Pas de la Casa esperen rebre més turistes provinents de localitats com Tolosa.