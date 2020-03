El Xatbot de MoraBanc Assegurances, tràmits àgils i sense sortir de casa

MoraBanc Assegurances ha posat a disposició dels clients un Xatbot per facilitar fer els tràmits de la seva assegurança de salut i baixa laboral a distància. Amb aquesta eina l’usuari podrà trametre les seves factures mèdiques i baixes laborals des de l’ordinador o el mòbil sense haver de portar-les presencialment a les oficines. El tràmit es pot fer en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i permet una gestió més ràpida i sense necessitat de disposar d'usuari de banca en línia. Tal com han explicat des de Morabanc, "és una eina especialment útil en aquests moments en què es recomana sortir de casa el mínim possible i on hi ha una gestió continuada de baixes i receptes mèdiques".

Amb el nou Xatbot, MoraBanc afegeix més tràmits als que es podien fer des de casa, com les transferències, consultes de saldos i moviments, activació del codi CIP per comprar amb targetes per internet, consulta del saldo de la targeta i els moviments, compra i venda de valors, etc. Aquestes operacions es poden fer des d’internet, la banca en línia, l’app, telebanc, per telèfon amb el gestor o als caixers, per minimitzar al màxim el risc de contagi de la Covid-19.