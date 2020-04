Els afectats per un ERTO podran ajornar el pagament de préstecs personals

Els treballadors o famílies en les que algun membre s'hagi vist afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, més coneguts com ERTO, i la situació comporti una davallada superior al 30% dels ingressos habituals, podran demanar als seus bancs que els apliquin una carència sobre els préstecs personals que hi tinguin contractats. Aquesta és una de les mesures que contempla la nova llei que s’hauria d’aprovar demà dissabte.

El nou text, encaminat a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus sobre l’economia del país i, en conseqüència, sobre treballadors, autònoms, empresaris, propietaris i en general tota la població, inclou un important nou paquet de mesures. Entre altres, en destaca el suport als petits propietaris que hagin vist minvats i clarament perjudicats els seus ingressos al no percebre quotes de lloguer a causa de les rebaixes decretades pel Govern. Tal com ja es va avançar, els autònoms podran accedir a una ajuda de 541 euros si han deixat de tenir ingressos a causa de la crisi.

La nova l lei hauria de ser aprovada aquest dissabte amb l’oposició de Terceravia i Partit Socialdemòcrata, que discrepen en nombrosos punts que han estat objecte d’esmena.