Afers Socials destina 482.324 euros en ajuts econòmics ocasionals durant el segon trimestre

Andorra la VellaSegons els registres del departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el segon trimestre del 2023 ha estat de 265, de les quals el 99,2% han estat resoltes favorablement (263). S’han concedit ajuts per un import total de 482.324 euros segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística.

Les sol·licituds favorables han donat lloc a 468 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per continuar a atendre les necessitats bàsiques amb un 50,9%. Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 65,6% dels ajuts i els homes el 34,4%.

Els ajuts han estat concedits a 235 llars i han beneficiat a 431 persones, amb un import anual mitjà per llar de 2.052,44 euros. Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (148 llars, 62,0% dels ajuts) i les monoparentals (59 llars, 27,8% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, els espanyols i andorrans reben el 34,2% i el 33,5% dels ajuts, respectivament.