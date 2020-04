Les agències receptores de turistes no preveuen una recuperació de l'activitat fins a l'hivern

El sector turístic és un dels que sembla que més dificultats tindrà per recuperar-se un cop es torni a la normalitat, i més tenint en compte la incertesa que plana sobre la mobilitat de les persones a mitjà termini. I si els hotelers relataven un futur magre no és gaire diferent la situació que viuen les agències de viatge. D'aquesta manera, la representant de l'associació d' agències de viatges a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i coordinadora de la comissió de turisme i comerç de la patronal, Stephi Bastús, destaca que pel que fa als receptors la situació ara com ara és "d'inactivitat total" i preveuen que no es pugui recuperar l'activitat "com a molt d'hora" fins a l'inici de la temporada d'hivern 2020-2021.

D'aquesta manera, destaca que ja des del mes de febrer van començar a tenir "una davallada molt bèstia" que ha arribat fins a la situació actual en què l'activitat s'ha reduït a pràcticament zero. I alerta que si cau el sector turístic les conseqüències per a l'economia del país poden ser fatals. En el curt termini ja donen per gairebé perdut l' estiu i el problema és que ja estan rebent "moltes anul·lacions" per a la tardor. Assenyalen que la incertesa és total, ja que tot dependrà de com vagi evolucionant la crisi sanitària. I el que tenen clar és que un cop la gent pugui viatjar Andorra pot ser un país ben situat en cas que es comencin a obrir fronteres, ja que assenyala que la gestió que s'ha fet de la crisi sanitària pot servir per 'vendre' el país com un lloc segur en què la resposta de les autoritats sanitàries ha estat ràpida. Des del sector també tenen clar que caldrà treballar de la mà d'Andorra Turisme per promoure el país i incidir en l'arribada de turistes. En aquest sentit, Bastús manifesta que "alguna cosa" es podrà anar fent amb el turisme de proximitat però lamenta que els "volums grossos" seran més "complicats" de recuperar a curt termini. Així, reivindica que una gran part del turisme de destinacions llunyanes arriben al país a través de les agències receptores.

I pel que fa a les agències emissores, el panorama també és força negre. En aquest sentit, la representant de l'associació d'agències de viatges a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i coordinadora de la comissió de turisme i comerç de la patronal destaca que caldrà veure quines seran les prioritats en els hàbits de consum de la gent, ja que el que sembla evident que una de les prioritats potser no serà viatjar. I, per tant, aquestes empreses també tindran moltes dificultats en el seu negoci.