Les agències de viatges manifesten interès per salvar el tercer vol a Madrid

Andorra la VellaEl ministre de Presidència en funcions, Jordi Gallardo, va dir que si les empreses del sector no ratificaven la setmana vinent el compromís d'adquirir 1.300 bitllets, el projecte del tercer vol setmanal a Madrid quedaria descartat. Els empresaris volien garanties de poder retornar els bitllets si no els comercialitzaven, però l'executiu va considerar que era una condició inassumible. Ara, Jaume Escoda, president de l'Associació Andorrana d'Agències de Viatges, ha manifestat interès per part del sector en relació amb garantir aquest trajecte setmanal. De fet, segons Escoda, han presentat una sèrie de qüestions sobre aquesta possibilitat a Govern i encara esperen una resposta, segons ha informat RTVA.