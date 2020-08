L'agost, l'esperança de les cases rurals i els càmpings

Les cases rurals i els càmpings del Principat van reobrir amb el desconfinament però l'ocupació durant el mes de juliol està sent baixa i no es pot ni arribar a comparar amb la de l'any passat. En aquests moments d'incertesa per la situació actual, dipositen l'esperança en aquest agost, un mes que acostuma a ser molt bo i que, de moment, ha començat bé. Tot i així , asseguren que és impossible recuperar la temporada i, a més, les mesures sanitàries i de distanciament també els obliga a haver de tenir menys gent ja sigui als restaurants o a les piscines, i per tant, fan menys caixa.

El propietari de la casa rural Casa Cabanes, David Sillet , ha explicat que durant aquest mes d'agost està tenint algunes reserves i que està sent bo, però per exemple, el mes de juliol "tenia unes quantes reserves que es van anul·lar pels rebrots d'Espanya i no en vaig tenir cap". En la mateixa línia, el propietari de les cases rurals Casa Mariola, Borda de les Arnes i Borda del Mollà, declara que des que van obrir al juny no han tingut ningú fins ara a l'agost. Aquestes primeres setmanes d'agost sí que està tenint reserves, però que a partir del dia 20 torna a baixar i torna a estar tot molt fluix, ha declarat. "No em pensava que anés tot tan malament perquè el juliol i l'agost sempre acostuma a haver-hi una bona ocupació". Fins i tot, ha indicat que han hagut d'abaixar els preus de les nits i acceptar estades curtes de cinc nits.



Per altra banda, la gerent de la casa rural Cal Batlle, Olga Benazet , ha comentat que al juliol han tingut força reserves i han fet pràcticament el mateix que l'any anterior. "No esperàvem tenir tanta ocupació". Quant a l'agost, aquests primers dies han estat bons però encara "no podem dir res perquè les reserves aquest any són molt més a última hora", ha indicat Benazet , qui ha afegit és impossible recuperar tot el perdut però "la temporada es pot salvar".



Pel que fa als càmpings, ja imaginaven una situació difícil i asseguren que el juliol va costar arrencar. Andoni Azurmendi , director del càmping Borda d'Ansalonga, ha remarcat que, tot i que no ha estat com el de l'any anterior, a partir de "la segona quinzena va començar a funcionar bastant bé, amb més normalitat". L'agost ha començat amb força i s'està igualant a l'any passat, ha afegit Azurmendi , qui ha recordat que habitualment a partir del 23 d'agost, l'ocupació comença a baixar cada any, i els finals d'aquest mes i el principi del setembre acostumen a ser setmanes fluixes.



Aquesta arrencada forta de l'agost també s'ha notat al càmping Valira i la nit d'aquest dissabte 8 d'agost va ser el dia que més van treballar de tot l'estiu amb un 70% d'ocupació. Aquesta dada contrasta amb el juliol, quan no van passar del 50%. Emilio Sabaté , gerent del càmping, ha assegurat que la situació s'està passant malament si es compara amb la de l'any passat, però ha reconegut que si es mira amb perspectiva tenint en compte els rebrots i com està la situació a Espanya, encara està anat força bé. "Tenim una incertesa molt gran i, a més, enguany la gent fa estades molt curtes". Sabaté també ha subratllat que donen "per perduda la temporada perquè el que no s'hagi fet fins ara ja no es farà". Finalment, els clients majoritaris als diferents establiments són catalans, espanyols i francesos, és a dir, de llocs propers.