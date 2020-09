L'agost es tanca amb un 11,8% menys de visitants

El mes d'agost s'ha clos amb l'arribada de 944.440 visitants, dels quals 604.473 han estat excursionistes (64%) i 339.967 turistes (36%). Segons ha fet públic aquest dilluns el departament d'Estadística, respecte al mes d'agost del 2019, el nombre de visitants ha disminuït un 11,8%. En concret, el nombre d'excursionistes ha davallat prop d'un 11% i els turistes ho han fet en un 13,3%. Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació positiva d'un 1,8%, mentre que els visitants francesos i d'altres procedències presenten una disminució d'un 14,6% i d'un 74% respectivament.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 21,3%. Per tipus de visitants, tant els turistes com els excursionistes han disminuït durant el darrer any amb un 22,2% i 20,7% respectivament. Així mateix, des de principis d'any, els visitants han davallat en un 31,5% respecte del mateix període anterior. Els turistes presenten una disminució d'un 32,6% i els excursionistes del 30,8%.

Com a dada destacada, cal assenyalar que el motiu principal dels visitants segueixen sent les compres (72%). El 51% correspon als turistes i el 88% als excursionistes.

Prop d'un 6% menys en l'entrada de vehicles

El nombre de vehicles que va entrar al país durant el mes d'agost ha estat de 435.351, la qual cosa suposa una davallada del 5,8% respecte del mateix mes de l'any anterior. El total de turismes presenta un decrement del 6,3% i el de vehicles pesants, en canvi, un increment del 29,4%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del 0,7% mentre que, pels provinents de França, la variació també ha estat negativa en un 13,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 36% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un 5,4%.

Si es tenen en compte els darrers dotze mesos tenim que el volum ha estat de 3.450.815, fet que representa una variació negativa del 17,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar al país 4.198.533 de vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 527.118 unitats, és a dir, han experimentat una caiguda del 18,9% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han davallat 15,7% (220.600 unitats menys).