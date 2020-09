L'agost tanca amb unes xifres d'ocupació similars a l'any passat

Els hotelers han salvat l'agost. Almenys, això és el que reflecteixen les dades que aquest dijous al matí ha fet públiques la Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) i que situen l'ocupació en un percentatge similar al mateix mes de l'any passat. Així, mentre que al 2020 s'ha registrat un 76,25%, l'any passat van tancar-se al 76,96%. Tot i això, el director de l'entitat, Jordi Pujol, recorda que "aquestes dades no amaguen que de cada 10 hotels 2 no han obert aquest any. Mes o menys tenim el 80% d’hotels oberts o el que és el mateix, un 20% d’hotels que acostumaven a obrir els estiu passats aquest any no ho han fet".

També ha volgut ser prudent, assegurant que "valorar les dades comparant-les amb les de l’any anterior és complicat per la situació que hem viscut aquest any", però no amaga que "l’agost ha estat bo amb molt bones ocupacions en les dues setmanes centralsi ocupacions més normals en la 1a i 4a setmana". En aquest sentit, també ha declarat que, "tenint en compte que venim d’un període de tancament de tres mesos, la situació sanitària dels estats veïns, les restriccions de mobilitat de molts països europeus i un juliol fluix podem dir que l’agost ha estat millor del que podíem preveure quan vam reobrir al juliol".

Per parròquies, Ordino (88,65%) i la Massana (86,21%) són les que millors resultats han obtingut aquest agost, mentre que Sant Julià de Lòria (47,62%) és on menys hotels s'han ocupat. Des de l'UHA s'encara la tardor amb por, "ja que són uns mesos tradicionalment complicats" fins l’arribada de l’hivern.