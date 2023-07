Air Nostrum considera inexacte el mètode de Govern per comptar les cancel·lacions de vols

Andorra la VellaAirNostrum considera inexacte el mètode emprat pel Govern per comptabilitzar el nombre de vols cancel·lats durant el 2023, segons recull RTVA. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, apuntava que s'havien cancel·lat el 20% dels vols del que portem d'any, el 13% dels quals per raons meteorològiques. A més, assegurava que el 8% havien estat cancel·lats per problemes tècnics. Segons la companyia el percentatge de vols és del 13% (15 cancel·lacions sobre un total de 116 vols). Des d'AirNostrum, també s'afirma que de les 15 cancel·lacions, 9 van ser per raons meteorològiques i 6 per raons tècniques. Les dades que exposen faria que es reduís del 8% que deia Govern al 5%.

Des de l'empresa expliquen que la diferència de criteri radica en el fet que l'executiu compta com a cancel·lacions 6 vols que van ser desviats a l'aeroport d'Alguaire quan, segons apunten, no es tracta de cancel·lacions perquè els passatgers van arribar a la destinació gràcies als mitjans de la companyia.