Els ajuts a l'habitatge es mantindran durant tot l'any vinent

Andorra la VellaEls ajuts per a l’habitatge de lloguer i els ajuts a l’habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania queden prorrogats automàticament fins al 31 de desmebre de l'any que ve. Així ho ha acordat aquest dimecres el consell de ministres.

Des del Govern s'explica aquesta decisió atenent al fet que els ajuts per a l’habitatge de lloguer, atorgats mitjançant convocatòria, i els ajuts a l’habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania tenen una durada fins al 31 de desembre d'aquest any, i tenint en compte quina és la situació del mercat de lloguer residencial. Així, es manifesta que l’objectiu és garantir que les persones puguin continuar fent front a la despesa del seu habitatge de lloguer.

No obstant aquesta pròrroga, el Govern farà "totes les comprovacions" que consideri necessàries per verificar que se segueixen complint els requisits que van originar el dret a percebre qualsevol dels ajuts esmentats. Si en el curs de les comprovacions es constaten canvis en la situació personal o familiar de la persona beneficiària, la prestació prorrogada quedarà extingida.