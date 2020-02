L'alimentació natural, un negoci per la salut de les mascotes

Cada cop són més els distribuïdors de pinsos per animals que han optat per un negoci fructífer i saludable al mateix temps, el 'realfooding" per als peluts de la casa. Una moda que va començar inicialment a països del nord d'Europa i que posteriorment s'ha anat estenent per altres indrets, incloent-hi Andorra. Es tracta de l'elaboració d'aliment per a gats i gossos 100% natural, és a dir, no inclouen conservants ni colorants artificials que, segons fonts veterinàries, són el principal problema de malalties de tipus renal en edats avançades. A Andorra, les botigues d'animals s'han anat fent ressò i cada cop més deixen de banda les marques de les grans multinacionals per implementar a les estanteries productes amb les característiques ja esmentades que, per norma general, provenen de minoristes no tant reconeguts.

El propietari de By Mascota Andorra, una de les botigues que precisament té a la seva línia d'estoc productes 100% naturals, assegura que "tot i tractar-se de pinso més car que els que podem trobar als supermercats, a la llarga representa un estalvi en visites al veterinari, sobretot quan l'animal ja té una edat". També recomana que per assabentar-se de si un pinso és o no és de qualitat, "el truc està a llegir els ingredients amb els quals s'ha fabricat el producte, i evitar en tot moment aquells que portin alguna substància de tipus vegetal". Ara per ara, Fitmin, Applaws i Orijen són algunes de les marques que han arribat al Principat amb l'objectiu que la moda de menjar bé no sigui un fet exclusivament de la raça humana.