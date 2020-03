FEDA amplia la gratuïtat de la factura elèctrica

Les empreses i autònoms que s’han vist forçats a aturar l’activitat per la situació de crisi sanitària arran de la Covid-19 podran beneficiar-se dels descomptes en la factura elèctrica que es va aprovar la setmana passada. A través d'un decret publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dilluns s'incorpora dins les mesures ja decretades totes aquelles empreses i professionals que han tancat tot i no estar-hi obligats. Cal recordat que, segons el que es va aprovar la setmana passada, hi haurà una rebaixa del 100% de la factura elèctrica a les empreses obligades a tancar per les mesures de prevenció contra el coronavirus, i un descompte del 80% per a aquelles subjectes a torns de guàrdia o permanències.

La modificació publicada aquest dilluns, a més, incorpora com a element nou el fet que les empreses que tenen una activitat estacional, és a dir, que habitualment ja cessen l’activitat en acabar la temporada d’hivern, podran beneficiar-se de la mesura només fins a la data de tancament prevista normalment.



FEDA informa que des de l’aprovació d’aquesta mesura, el dimecres 25 de març, ja han registrat més de 1.500 sol·licituds de descompte a través del web https://www.feda.ad/per- empreses/MesuresCovid19. Totes aquelles empreses o professionals que ja hagin fet la sol·licitud no han de tornar a fer-la, recorden.



Pel que fa a la durada del descompte, s’aplicarà a partir del moment en què es faci la sol·licitud, però els dies que hagin transcorregut des del cessament de l’activitat professional fins a la data de la sol·licitud es recuperaran amb el descompte del mateix nombre de dies un cop represa l’activitat.



Tal com ja es va informar arran de l’aprovació del primer decret, les altres entitats distribuïdores d’electricitat també aplicaran aquests descomptes per tal que el benefici sigui igual per a totes les empreses i autònoms del país. En aquest sentit, i amb la voluntat que l’impacte sobre les mútues sigui limitat, FEDA assumirà part del cost que això suposarà, ja que retornarà a les distribuïdores l’import de la compra d’electricitat que no puguin cobrar als clients.



Aquesta mesura se suma a la possibilitat d’ ajornar o fraccionar el pagament de les factures de l’electricitat fins a dotze mesos sense interessos, que es va anunciar la setmana passada i que ja ha tingut una bona acollida per part dels empresaris i autònoms. En aquest cas, no només s’hi poden acollir les empreses que han hagut de tancar o reduir l’activitat, sinó que totes les empreses i autònoms ho poden fer.



A més, de cara als particulars, FEDA també va acordar no efectuar cap tall de subministrament elèctric mentre durin les mesures excepcionals pel coronavirus. Així, no es talla la llum encara que es detectin impagaments.