Andorra ja no és atractiva per als treballadors espanyols segons els hotelers

Andorra la VellaEls treballadors espanyols ja no veuen Andorra com un país atractiu a l'hora de cercar treball, ja que els sous en l'hostaleria i la restauració ja són més elevats al país veí. Des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) asseguren que no només els sous són el motiu que explica aquesta pèrdua de competitivitat, sinó que l'alt cost de la vida i l'habitatge són eixos claus en aquesta qüestió. Tal com recull RTVA, Jordi París, president de la UHA, assegura que la xifra d'atur als països veïns ha baixat i això no juga a favor a l'hora de trobar personal. Per aquesta raó, aposten per trobar treballadors de països més allunyats.