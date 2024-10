Andorra no acollirà l'Snowrow l'any vinent

Andorra la VellaSense Snowrow per al 2025. Segons recull RTVA, Grandvalira no acollirà la temporada vinent l'esdeveniment i assenyalen que el motiu principal és la incompatibilitat de calendaris. Addueixen que l'any vinent la Setmana Santa cau molt tard i això ha impossibilitat que les dates coincidissin. Tot i això, no descarten que el festival torni a Andorra en edicions futures. En la seva segona edició, el passat mes d'abril, va aplegar uns 6.000 visitants diaris.