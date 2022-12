Andorra recuperarà la competitivitat de la gasolina l'1 de gener

Andorra la VellaEl govern espanyol no prorrogarà l'ajuda de 20 cèntims per litre de carburant a partir de l'1 de gener. Així ho ha anunciat aquest dimarts Pedro Sánchez, president de l'executiu espanyol. La decisió permetrà a Andorra recuperar el diferencial en el preu de la benzina. Els 20 cèntims d'ajuda per litre havien fet que durant els últims mesos el preu espanyol era igual que el d'Andorra i fins i tot en alguns moments puntuals, més baix al sud de la frontera del riu Runer. El mateix havia arribat a passar a França amb els descomptes.