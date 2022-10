Andorra signa un conveni de no doble imposició amb Croàcia

Nova YorkEl ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el ministre de Finances croat, Marko Primorac, van signar ahir divendres el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el capital i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal (CDI). Ha estat en el marc de les Reunions anuals del Fons Monetari Internacional (FMI), que se celebren fins el 16 d’octubre a Washington. Un cop signat el conveni per ambdues parts es trametrà al Consell General per a l’aprovació parlamentària i als coprínceps per a informació.

Les negociacions d’aquest conveni tenen origen al març del 2021 en el marc d’una reunió entre els ministeris de Finances andorrà i croat, quan es va plantejar la possibilitat d’iniciar converses per un CDI. A l’octubre del mateix any la Secretaria d’Estat andorrana d’Afers Financers Internacionals va rebre la sol·licitud del ministre de Finances croat per iniciar les negociacions. Consegüentment, els primers contactes entre els equips tècnics van començar durant els primers mesos del 2022, iniciant-se les negociacions en una única ronda presencial a Andorra entre l’11 i el 15 de juliol del 2022, on el text final es va tancar i rubricar per part dels caps de delegació.

Actualment, són 13 els convenis negociats per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal amb països com els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca i els Països Baixos. Resten pendents de tràmits de signatura i ratificació per què estiguin en vigor els de Països Baixos, República Txeca, Hongria i Croàcia.

Després de la signatura del CDI, Eric Jover i Marko Primorac van mantenir una reunió a la capital estatunidenca en la qual han coincidit a destacar el bon estat de les relacions entre Andorra i Croàcia a nivell bilateral. Així mateix, els dos homòlegs van poder intercanviar impressions sobre la situació internacional, marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Es recorda que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va visitar oficialment Croàcia a l’abril d’enguany per reunir-se amb les màximes autoritats croates amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre Andorra i el país balcànic. Justament, en el marc del desplaçament, Ubach i el ministre d’Afers Exteriors i Europeus croat, Gordan Grlić Radman, van signar un protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general entre el Govern de la República de Croàcia i el Govern del Principat d’Andorra.