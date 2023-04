Andorra Telecom celebra amb l’equip Steam la gran competició realitzada a la final espanyola de la First Lego League

Andorra la VellaL'equip Steam de l'escola Sant Ermengol, guanyador absolut de la competició de robòtica First Lego League d'Andorra Telecom el passat mes de febrer, ha estat rebut aquest dimarts a les oficines de Santa Coloma al matí pel director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, i responsable de RSE i Esdeveniments de la companyia, Inés Martí. L'objectiu de la trobada ha estat celebrar plegats la competició desenvolupada per l'equip així com reconèixer, per part de l'operadora, el premi rebut a l'excel·lència en Enginyeria.

El Xavier Companys i la Maria Gilabert, entrenadors de l'equip de robòtica, exposen que "participar en la competició de Cartagena ha estat una gran experiència per als nostres alumnes. L'ambient va ser molt festiu i tots els equips vam poder compartir allò que han après amb la resta de participants. El fet de competir passa a un segon terme i el més important és l'experiència i les vivències que tots els nois i noies s'emporten després de viure un esdeveniment com aquest". I afegeixen que "ser mereixedors d'un premi a la Gran Final és un reconeixement a la gran feina que l'equip ha estat fent durant tots aquests mesos i un punt de motivació molt important per a continuar aprenent."

Per la seva banda, Martí indica que "aquestes competicions de robòtica permeten treballar en projectes interdisciplinaris posant l'accent en les virtuts de la competició, d'abast internacional, que no tan sols desperta l'interès dels infants per les disciplines tecnològiques sinó també per la robòtica en particular, tot aprenent a través d'experiències lúdiques." "Competint per equips els joves fomenten vocacions científiques i tecnològiques a través del desenvolupament de disciplines Steam (acrònim de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, segons les seves sigles en anglès).", conclou.

La final va reunir a 47 equips d'arreu de la geografia espanyola i al voltant de 1.700 persones, entre participants i acompanyants, a l'escola industrial de la Universitat Politècnica de Cartagena. L'equip Steam, format per alumnes de 4t d'ESO, va obtenir també una més que meritòria cinquena posició en la categoria de 'Joc del robot'. Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents del país a través de les competicions de la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i la World Robotic Olympiad, que reuneix clubs de robòtica.