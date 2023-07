Andorra Telecom eleva l'aposta per la intel·ligència artificial

Andorra la VellaLa principal línia d'inversió d'Andorra Telecom durant aquest 2023 està sent la de la millora del programari informàtic, que fa dos anys que està en desenvolupament i aquest any estarà ja finalitzat. No obstant això, i tal com recull RTVA, hi ha una altra partida que la parapública s'està prenent molt seriosament, i aquesta no és altra que la intel·ligència artificial.

El director general de la companyia, Jordi Nadal, ho considera indispensable de cara al futur. Opina que tenir un programa capaç de llegir i interpretar tantes dades en poc temps els hi permetria que, quan una cosa d'espatlla, anar i solucionar-lo fins i tot abans que s'espatlli. És una aposta que estan fent altres companyies telefòniques arreu del món, fer ús de la intel·ligència artificial per a prevenir avaries.

El desenvolupament d'aquesta tecnologia també podrà agafar forma d'assistent de veu, per a la mateixa aplicació d'Andorra Telecom. Els faria guanyar una gran eficiència en programació i majors facilitats per ajudar els clients.

Pel que fa a l'àmbit tecnològic, incrementar la velocitat d'internet de la qual disposen les llars és el principal objectiu. Però també s'ha de recalcar que fa dos anys que treballen en l'actualització i millora del programari informàtic, que resulta capital per a millorar la relació digital amb els clients. El principal canvi és que aquell que ho vulgui podrà fer absolutament totes les gestions per via digital.