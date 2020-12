L'aparcament dels Pouets: la sortida del giny a Carroi

Si finalment es fa realitat, hi haurà un abans i un després del giny al pic de Carroi. No només perquè canviarà la silueta urbana de la capital, sinó també perquè es convertirà en un dels principals atractius turístics del país. El projecte està en fase de desenvolupament i el comú espera publicar, a principis del 2021, les condicions que hauran de complir les empreses que es presentin al concurs públic.

Una de les bases definitives que la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha confirmat al programa ' A l'alça' és el punt de sortida del telefèric: l'aparcament dels Pouets. "Cada vegada, i això no sé si ho he dit gaires vegades públicament, però crec que ja toca, apunta més que serà des de l’aparcament dels Pouets, és un edifici propietat del comú, que està al centre de la vila", ha explicat. "Primer havíem pensat deixar-ho obert –ha afegit– i que les empreses presentessin diferents punts de sortida, però gairebé segur que el punt de sortida serà aquest". Marsol ha deixat una petita porta oberta assegurant que "si hi ha algun terreny privat que l’empresa constructora vulgui proposar, també ho podrà fer". La sortida des de l'aparcament de Pouets "sobrevola molt poc la propietat privada, i les pilones aniran sobre terreny comunal", ha defensat, tot recordant que "aviat el Govern i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana ens haurem de declarar el projecte d’interès nacional".

A la llista de mínims que la constructora haurà de complir, també hi ha: fer un restaurant al mirador, i que l’obra es deixi enllestida de tal manera que es pugui continuar fent l’enllaç amb l’estació de Pal. Des del comú s'aposta pel concepte 'Andorra la Vella a peu de pista', però són conscients que el següent pas dependrà del comú de la Massana. La previsió de Marsol és tenir el plec de bases enllestit al gener del 2021, que "preveu algun estudi complementari sobre les tendències del turisme arran de la pandèmia, ja que amb la situació actual creiem que s'han de replantejar algunes coses". Les empreses interessades tindran entre tres i quatre mesos per dissenyar les seves propostes, a l’estiu la població coneixeria els projectes, i a la tardor s’adjudicaria l’obra. "Nosaltres no farem l’esforç de treure un concurs si no tenim garantia que s’hi presentarà, com a mínim, una o dos empreses, i aquestes garanties les tenim", ha recalcat.

Preservació de l'entorn

Preservar l’espai natural del pic de Carroi és un dels reptes més importants del comú. En aquest sentit, Marsol ha afirmat que la gent no ha de tenir por que "ecològicament pugui comportar un problema" ja que "serà un mirador, entraràs al mirador, veuràs, et quedaràs al restaurant i tornaràs a baixar, no faràs una agressió a la muntanya". En aquest sentit, "m'agradaria dir que, fins i tot és un projecte mediambiental perquè els grans països moderns, a nivell mediambiental, estan apostant per aquest tipus de transport, transport per cable: treu els cotxes de la carretera". De fet, Marsol fins i tot ha posat d'exemple Suïssa, on "gairebé cada poblet té el seu propi telefèric, uns van a les estacions d’esquí, d’altres van a miradors", i considera que el telefèric democratitza la muntanya, perquè "no tothom pot pujar amb un desnivell de gairebé 900 metres fins a dalt i també està bé que tothom pugui gaudir d’aquestes vistes".

Per últim, des del comú s'ha explicat que "s’han fet enquestes, s’ha demanat a persones quan entren a Andorra si pujarien al telefèric i la gent diu que sí". Marsol ha relatat que "quan vingui un inversor, el faràs pujar, dinaràs allà dalt i veuràs el paisatge". "Avui dia les persones cada vegada busquen més experiències i quan vas a visitar una ciutat, busques el mirador més alt, el lloc més interessant, i entenem que Andorra la Vella també ho necessita", ha conclós.