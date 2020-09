Els assalariats creixen un 0,9% i els autònoms un 1,3%

En relació als sis primers mesos del 2019, el nombre d’assalariats creix amb un augment del 0,9%, tot i que la mitjana mensual disminueix d’un 0,6%, informa la Caixa Andorrana de Seguretat Social ( CASS) aquest dimarts en un comunicat després de la celebració del consell d'administració. Al mes de juny consten 38.817 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 1,9% menys de les que hi havia registrades el juny de 2019. També augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de juny són 6.713, un 1,3% més dels que constaven registrats el juny de 2019.



Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general per assalariats i compte propi (63 milions d'euros), s'incrementen un 2,7% respecte al primer semestre del 2019. Quant a les despeses de prestacions de la branca general, augmenten un 4,1% respecte al mateix període. La CASS també ha donat a conèixer les xifres de la branca de jubilació. Els ingressos han disminuit un 1%, mentre que les despeses s'han incrementat un 8 per cent.



Per evitar les cues que en hores punta s'han generat davant de la CASS, el consell d'administració ha aprovat que totes les atencions presencials, excepte les de l’àrea d’atenció al públic de la planta baixa, es realitzin amb cita prèvia a partir del 5 d’octubre. "Amb aquest canvi es vol aconseguir que el flux d’atencions presencials durant el dia siguin constants i, per tant, no es formin acumulacions", explica el comunicat.