Les asseguradores, de les primeres en utilitzar mampares per relacionar-se amb els clients

Qui millor que una asseguradora per avaluar els riscos que envolten la població durant l’ emergència sanitària. Donada la incertesa que ha generat la pandèmia, les pèrdues econòmiques de famílies i empreses o la cancel·lació de plans de futur com vacances i grans celebracions, el sector ha notat un augment important en l’interès de moltes persones de contractar una assegurança, especialment coincidint amb la reobertura dels seus serveis. Sabent que el nombre de visites a les asseguradores augmentaria, empreses com AXA han estat capdavanteres en l’adaptació de les seves oficines. Les seves instal·lacions d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany compten amb mampares de metacrilat als taulells i dispensadors permanents de gel hidroalcohòlic, que garanteixen el compliment de les mesures excepcionals de seguretat de cara als clients i els treballadors. “Sabem d’on venim i el que representa el nostre servei, així que hem volgut donar el millor servei als nostres clients”, asseguren des d’AXA.

Seguretat i compromís

A banda de la ràpida resposta que el sector de les assegurances ha tingut per adaptar-se a les condicions sanitàries imposades al país per reobrir el servei, Patrimoine Assegurances i AXA França s’han bolcat en la gestió de la pandèmia al país i han estat responsables d’una donació de 10.000 euros al fons solidari del Govern.

Així mateix, a principis de mes, Patrimoine Assegurances juntament amb AXA “Atout couer” (l’associació que involucra els treballadors de l’empresa en accions solidàries), va proporcionar a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell un ventilador mecànic DAR (Dispositiu Autònom de Respiració) 1.0 per la unitat de cures intensives.