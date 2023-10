Augment important de contractacions de pòlisses de lloguer per propietaris per evitar impagaments

Andorra la VellaUna part dels propietaris es troben en la dicotomia entre tenir desenes de candidats per llogar els pocs pisos que estan en el mercat de lloguer i la possibilitat, cada cop més gran pels preus, que acabin patint una situació de morositat. Aquestes dues realitats enfrontades, segons han explicat diferents immobiliaris, ha derivat en la tendència cada cop més pronunciada a contractar una assegurança de lloguer.

Les pòlisses que estan començant a créixer de forma molt important a Andorra, de forma similar al que està passant a Espanya, recull l'assegurança del cobrament de les mensualitats del lloguer en cas d'impagament. Acostuma a ser per un any i s'acompanya del cobriment de les despeses legals per al desnonament. També ho recull en cas d'okupes.

El cost és d'uns 500 euros l'any per a un lloguer de mil euros al mes. El secret es troba en què és l'asseguradora qui decideix quin dels inquilins ha de ser l'escollit. A Andorra no hi ha cap problema, segons les mateixes fonts, perquè hi ha moltíssims aspirants per cada habitatge que entra al mercat. Les fonts incideixen en què per a un lloguer de mil euros, les asseguradores estan exigint als potencials arrendataris uns ingressos de com a mínim 2.500 euros. Normalment, és un decalatge de dos cops i mig entre els ingressos i el lloguer, en considerar que és l'escenari on el lloguer és assumible.