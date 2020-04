Els autònoms amb l'activitat suspesa cobraran 1.083 euros de prestació mensual

El Govern ha anunciat aquest diumenge al vespre que garantirà una prestació mensual de 1.083 euros bruts per a aquells autònoms que tinguin l' activitat suspesa, a excepció dels que cotitzin per sota del 25%. El ministre d'Economia, Jordi Gallardo, també ha anunciat que tindran una reducció del lloguer dels locals comercials, "que anirà reduint-se en funció del seu retorn a l'activitat econòmical".



Les empreses també tindran una ampliació del període de reducció del lloguer dels locals comercials. Si l'activitat ha estat oberta durant la crisi sanitària, la reducció serà del 80%; si ha estat suspesa o s'ha mantingut amb serveis mínims, la reducció serà del 100%. De la mateixa manera que els treballadors per compte propi, aquesta rebaixa anirà disminuint a mesura que l'activitat econòmica es vagi ampliant.



D'altra banda, les mesures addicionals de contenció de la despesa inclouen la reducció del salari dels càrrecs públics. Aquesta decisió, però, requereix un procediment legislatiu diferent del de la segona llei òmnibus, i està previst encomanar l'elaboració d'una llei abans del 15 de maig per fer-ho possible. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha destacat que hi haurà una forta reducció del pressupost del Govern del 2020 i del 2021 i en aquest sentit, ha confirmat que hi haurà "una caiguda notable de les inversions públiques, tenint en compte que es garantiran aquelles que són fonamentals per a la nostra economia". La contenció pressupostària per al 2020 serà de 17 milions d'euros i la del pròxim any, de 10 milions, segons ha puntualitzat el ministre Portaveu. Tenint en compte les mesures econòmiques plantejades en la primera i la segona llei òmnibus, el Govern "ha desbloquejat l'import global del pressupost d'Andorra en pocs mesos per garantir el compromís de l'executiu amb la seva població", ha sentenciat Jover.