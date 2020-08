Els botiguers del Pas de la Casa respiren tranquils

Feia dies que els botiguers de tabac del Pas de la Casa estaven neguitosos. No hi havia dia que no parlessin entre ells sobre la limitació que el govern francès volia aprovar sobre el nombre de cigarretes i cigars que els seus ciutadans podien passar per la frontera, i malgrat que finalment la llei va tenir el vistiplau de l'Assamblea Nacional, la mesura no afectarà Andorra.

Jean-Jacques Carrié, president d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, ha confirmat a l' ANA Economia que els comerciants respiren tranquils després de l'excepció que el govern francès ha fet a la nova llei duanera. "Estem contents perquè amb tot el que ha passat aquests darrers mesos amb la Covid-19, només ens faltava això. Nosaltres hem treballat bé des que van reobrir la frontera així que estem satisfets que l'esforç sigui recompensat", ha assegurat Carrié. Val a dir que, degut a la importància del comerç de tabac a la zona, qualsevol benefici o perjudici del sector acaba afectant la resta de botiguers del Pas.

Segons el president de l'agrupació de botigues del Pas, "portàvem dies amb la notícia però sense tenir informació exacte del que s'aprovaria i tots estàvem a l'espera d'una confirmació oficial". Cal recordar que Brussel·les fixa en quatre els cartons de tabac que poden passar sense pagar impostos per una frontera.

La llei de finances francesa modificada per l'esmena governamental redueix dràsticament les quantitats de tabac que un particular pot transportar en un vehicle quan creua la frontera. Promulgada el 31 de juliol, marca que "les quantitats autoritzades es redueixen de 800 cigarretes a 200; de 200 cigars a 50, i d'un quilo de tabac d'embolicar a 250 grams" i fins i tot feia refència a Andorra quan posava el següent exemple: "Heu comprat a Andorra diversos cartons de cigarrets? Atenció, en matèria d'alcohol i de tabac, la duana fixa franquícies fins i tot en cas de viatge a Europa. Les quantitats de tabacs han estat revisades a la baixa per una esmena a la llei de finances."

Però davant la possible correcció que hagués fet la Unió Europea del document, ja que la llei d'un país no pot modificar-ne una de comunitària, el govern francès s'ha afanyat a puntualitzar que l'acord del 1990 entre Andorra i la Unió Europea sobre el nombre de cartons de tabac que poden passar per la duana sense declarar, preval sobre la legislació nacional.