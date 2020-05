Els botiguers del Pas descarten limitar la venda d'alcohol i tabac en la reobertura de la frontera

“Vetllarem perquè els consumidors siguin responsables amb la compra d’ alcohol i tabac però s’ha d’entendre que els comerciants porten molts mesos tancats i tenen ganes de recuperar la seva economia”. Així de contundent s’ha mostrat a l’ ANA Economia, el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié, sobre la reobertura de les botigues del Pas de la Casa dilluns vinent. Segons previsions del Govern i el comú d’Encamp, unes 18.000 persones creuaran la frontera francoandorrana en el primer dia que el pas des de França s’obre al turisme, i malgrat que Carrié no s’ha atrevit a posar una xifra, però està segur que “pujarà moltíssima gent”.

Des de l’agrupació que aplega la majoria dels comerciants del Pas de la Casa manifesten “emoció” per la imminent reobertura tant de la frontera com per l’aixecament del confinament. “Tothom està molt content de tornar a la normalitat i ja tenen enllestides totes les mesures sanitàries de seguretat per acollir els visitants als seus establiments”, ha remarcat. El president d’Iniciativa Publicitària ha assegurat que “des de fa un mes que em truquen diàriament preguntant si ja tenim obertes les botigues” i confia en què tothom sigui responsable amb les seves compres.

Alcohol i tabac en excés

En aquest sentit, la Gendarmeria ha avisat a través de les seves xarxes socials que farà controls exhaustius al vehicles que tornin d’Andorra per comprovar que l’adquisició d’aquests productes no fregui els límits legals. També han advertit que no deixaran passar cap persona que no visqui dins el radi de 100 quilòmetres amb el Principat.

D’altra banda, han recorda que de moment no està oberta la frontera per als turistes andorrans que vulguin entrar a França, ja que el virus encara és molt present al seu territori.