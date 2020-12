Ni les noves tecnologies, ni el canvi d'hàbits dels consumidors, ni Amazon; segons el professor de eComerce i Marqueting digital, Lluís Serra, “les botigues no desapareixeran”. Durant la seva participació, aquest dijous a les jornades Inntec, que s'ha basat en les noves tecnologies a les empreses i l'oportunitat de negoci per a l'economia andorrana”, Serra ha pivotat la seva argumentació en les vuit tendències que hi ha actualment en el màrqueting digital. “Tendències, i no modes, perquè aquestes últimes són passatgeres i en canvi les primeres han vingut per quedar-se”, ha matisat el professor abans d'enumerar-les.



Les dues primeres es refereixen a hàbits de compra: buscar articles per internet i després anar a la botiga a comprar, i al revés, anar a la botiga física i després comprar on-line. “Així doncs, què ha de fer la botiga física? Doncs ser a internet! Ha d'estar als dos llocs”, ha explicat Serra.

Una altra tendència, més enllà d'estar present a les xarxes socials, és la gamificació, és a dir fomentar el joc en el procés de compra. “Hem de fer jugar el client i buscar tècniques per engrescar-lo, l'hem de fer emocionar”, ha apuntat el professor, qui també ha enumerat la geolocalització, la realitat virtual i la realitat augmentada, com a tendències a tenir en compte.

Finalment, ha al·ludit a la intel·ligència artificial, la robòtica. “Arribarà el dia que les nostres neveres faran la comanda directament a la botiga i no haurem de fer la llista de la compra perquè elles sabran quins productes s'han acabat i quins s'han de comprar”, ha posat d'exemple d'ús pràctic quotidià d'innovació en robòtica.

En qualsevol cas, Serra ha conclòs que totes aquestes tendències tenen un denominador comú, i és que hi ha la botiga, “o sigui que la botiga no desapareixerà”. Preguntat per com es poden aplicar aquestes tendències a la realitat Andorrana, el ponent ha respost que cada carrer i cada botiga té una estratègia diferent. “Cal analitzar externament i internament la realitat de cada botiga, i això, a títol personal, ho hauria de fer cada establiment. A títol global el més important és que han d'interactuar amb el client. Tota la vida hem despatxat, però ara hem de vendre, no despatxar, perquè el client a vegades té més informació que tu i per això és molt important la interacció. Hem de ficar el client al centre. S'ha de donar al client allò que busca i allò que vol. Hem de conèixer el client igual que el coneix la seva mare... saber com pensa i com s'emociona”, ha descrit, per concloure la seva intervenció.