El calvari de Meritxell

Dos tècnics del departament de Medi Ambient del Govern visiten sovint els voltants de les obres de l'avinguda Meritxell on diversos promotors aixequen immobles que contindran galeries comercials, habitatges de luxe, restauració i pàrquings soterrats. Per encabir aquests projectes urbanístics a les parcel·les pertinents, diverses màquines perforen, des de fa més d'un any, tres solars d'aquesta cèntrica avinguda. De fet, els tècnics mediambientals hi van tan sovint que han d'aparcar el cotxe lluny de les obres perquè els operaris no els vegin arribar. Així, poden mesurar el soroll que causen els treballs i constatar que en algun moment gairebé doblen el límit legal permès, que és de 55 decibels per a zones residencials. A les molèsties sonores s'hi sumen les tremolors que causen les màquines de gran tonatge, i que han suposat alguns danys materials com el trencament de vidres i el deteriorament del gènere de les botigues. Alguns comerciants de la zona es queixen que els estan arruïnant, i alguns inquilins s'han mudat d'habitatge.

Una part dels comerciants i restauradors afectats, que ja venien perjudicats per les obres de remodelació de l'avinguda de fa un parell d'anys i per la discriminació que pateixen en relació al tram sud de la via que sí s'ha peatonalitzat, temen que la situació actual els suposi l'estocada final per als seus negocis. Per fer-se una idea del soroll que han de suportar durant el dia, les sonometries que registren les màquines dels tècnics de Medi Ambient poden arribar a marcar els 90 decibels, un volum que s'assimilaria a una discussió amb crits. Alguns comerciants expliquen a l' ARA.ad que segons a quina hora del dia només poden comunicar-se amb els clients amb gestos o a crits, i que les relacions amb els proveïdors les han de fer per correu i no per telèfon, perquè el terrabastall els fa impossible entendre's.

La duresa del granit de l'avinguda Meritxell, que fa que s'hagin de prendre mesures excepcionals per perforar, estaria darrere d'un dels problemes. Després de diverses converses amb els promotors de les obres, denúncies incloses, s'ha modificat en part la manera de perforar, amb microexplosions. Una d'aquestes microvoladures va trencar els vidres de l'escala d'un pis adjacent. Com a mínim dos dels inquilins d'un dels immobles més afectats han marxat, farts del soroll que els impossibilita la comunicació, i de la pols que se'ls acumula cada dia a la terrassa.

651x366 Vidre trencat per les tremolors de les obres de l'av Meritxell Vidre trencat per les tremolors de les obres de l'av Meritxell

Alguns comerciants asseguren que se senten “impotents” per “la deixadesa de les autoritats” que, tot i constatar que s'infringeix el reglament mediambiental, no estan prenent cap tipus de mesura. “Els prejudicis econòmics són enormes perquè les obres fa més d'un any que duren i amb el soroll que fan som incapaços de vendre cap article”, explica una botiguera, qui considera que “ cap país del món amb sensibilitzat pel medi ambient i el benestar dels seus ciutadans autoritzaria unes obres així”. Davant la inactivitat de les autoritats, els afectats també han intentat consensuar mesures amb els promotors, perquè perforin determinades hores al dia. “Sempre ens diuen que només els falten vuit o deu dies de treballs, però és mentida”, afirma un altre afectat. Dies que es fan anys.