Carrefour signa amb 50 fabricants un pacte sobre la transició alimentària

Andorra la VellaLa cadena de supermercats Carrefour, present al Principat d'Andorra gràcies al grup Pyrénées, s'ha aliat amb cinquanta marques líders en alimentació per a treballar conjuntament en l'anomenada Transició Alimentària, la qual es basa a recuperar hàbits alimentaris saludables que s'han perdut pels canvis culturals en la societat i l'entrada del menjar manufacturat. Firmes com Coca-Cola, Danone, Nestlé, Barilla, McCain i Brioche Pasquier, i grans multinacionals com Unilever i PepsiCo, s'han compromès amb aquesta signatura a desenvolupar productes més sans, més sostenibles, i respectuosos amb el medi ambient.

Així ha estat la signatura de l'acord entre Carrefour i les 50 marques

Aquest pacte cap a la Transició Alimentària figura com una missió global de la companyia i el desenvoluparà a diversos països on està ubicat, com Espanya, Andorra, França i Itàlia. L'aliança, anunciada aquest dimarts amb motiu del Dia internacional contra el malbaratament alimentari, permetrà als consumidors comprar productes amb menys sucre i sal afegits i una disminució d'additius. A més, Carrefour s'ha compromès a anunciar als seus consumidors tots els avenços que les marques facin per caminar cap a la Transició Alimentària.

El creixement de Carrefour a Andorra ha experimentat una 'velocitat de creuer' de la mà de Pyrénées i s'esperen noves obertures al país en els pròxims mesos.