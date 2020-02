Un centenar de persones coneixen les novetats del Hard Rock Cafe Andorra

El Hard Rock Cafe Andorra ha presentat aquest dimarts tot un seguit de novetats amb l'objectiu de mostrar als assistents un canvi "revolucionari" pel que fa a la seva carta de productes. La marca del reconegut establiment de restauració oferirà des d'aquest moment i a escala mundial, una aposta més ferma cap als plats per a compartir, en què cada cop més tenen presència plats aptes per a vegetarians, vegans, així com tenint en compte tota mena d'al·lèrgies i intoleràncies i destacant-ne també els batuts d'estil americà. A la presentació, que ha dut a terme el director general del Hard Rock Cafe Andorra, Stephane Couet, hi han assistit prop de 100 persones, entre les quals s'hi han deixat veure socis, directors hotelers, responsables comercials i proveïdors. Couet ha aprofitat la seva intervenció per recordar el passat, present i futur de Hard Rock Cafe Andorra.

La nova cartera de productes del Hard Rock Cafe inclou hamburgueses com ' The 24-Karat Gold Leaf Steak Burger', descrita per la companyia com la reina de les hamburgueses i la "més espectacular". Una hamburguesa d'Angus, coberta amb una làmina d'or comestible de 24 quirats amb formatge 'cheddar', enciam, tomàquet i ceba vermella. D'altra banda i durant tot l'any, Hard Rock Cafe oferirà varietats de batut de temps limitat programades per ocasions especials. Per als clients que busquen un gust dolç sense l'alcohol, hi haurà opcions de batut sense alcohol (No Boozy) amb els mateixos sabors perquè els clients de totes les edats puguin participar en la diversió. Amb aquesta nova carta, Hard Rock Cafe, que té seu a 76 països, pretén proporcionar als clients la millor qualitat en el menjar, la beguda i l'entreteniment en cada visita.