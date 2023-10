El centre de dia d'Escaldes de la Creu Roja tindrà 36 places concertades

Andorra la VellaEl centre de dia que la Creu Roja Andorrana obrirà a Escaldes-Engordany el 2 de novembre tindrà un total de 36 places concertades. Així ho ha informat el Govern després que el ministeri d'Afers Socials i l'ONG hagin acordat una addenda al conveni ja signat fa uns anys per a la concertació de places en altres centres de dia de la Creu Roja.

Des del Govern s'ha posat en relleu que amb la inclusió d'aquestes places concertades el total en els diferents centres de dia ja són 110, amb la qual cosa es continua "l'aposta" de donar servei a les persones amb dependència, ja que les concertades al centre de dia d'Escaldes-Engordany s'afegeixen a les 74 ja existents.

Es poden beneficiar de la concertació de places que fan l’objecte d’aquest conveni, les persones amb un grau de dependència (GDA) d’entre 1 a 5 (lleu, moderada, greu, molt greu i total, respectivament), en els termes establerts en el reglament de regulació de la comissió de valoració sociosanitària (COVASS).

D'altra banda, el consell de ministres també ha donat el vistiplau aquest dimecres a la inclusió a la cartera de serveis de la rehabilitació funcional per a menors de 65 anys com una prestació d’atenció diürna i amb naturalesa sociosanitària . D'aquesta manera, el cost del servei, calculat en 2.713 euros serà cobert en 1.140 euros per la CASS; 936 per part del Govern i 636 aniran a càrrec de l'usuari, que en cas de no poder-se'n fer càrrec podrà demanar una prestació econòmica a Afers Socials. La rehabilitació funcional inclou qüestions com ara un pla terapèutic per part d’un metge rehabilitador i la seva consulta; atenció d’infermeria i neuropsicològica; logopèdia; o el tractament de fisioteràpia, rehabilitació i estimulació. Pel que fa a la durada, s’ha fixat que els usuaris podran tenir 120 dies de sessions, ampliables segons la valoració mèdica.

L’accés a aquest servei es fa prèvia valoració clínica per part d’un facultatiu del SAAS que formi part del servei d’envelliment i salut; Cirurgia ortopèdica i traumatologia; cirurgia, medicina interna i especialitats mèdiques, i rehabilitació.